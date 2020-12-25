Как сложилась жизнь Алексей Тригубенко после проекта "Холостячка"

25 декабря состоялось пост шоу «Холостячка. Життя після проєкту», в котором участники рассказали, как сложились их жизни после проекта. Сложнее всего, вероятно, стало Алексею Тригубенко, который вылетел последним – в финале.

Мужчина пришел на пост шоу и рассказал, ка чувствовал себя после проигрыша в шоу. Тригубенко признался, что дал слабину и даже прослезился.

После финала Алексей поехал к своим самым родным, к родителям, за поддержкой. А после, всю ту неразделенную любовь вложил в любимую работу.

Григорий Решетник сообщил, что даже к нему приходят сообщения, в которых идется об Алексее. Очень многие девушки говорят и пишут, что с удовольствием бы встречались с Алексеем.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Тригубенко|Холостячка (@aleksey_trygubenko)

Ранее, «Телеграф» сообщал, как сложилась жизнь Андрея Рыбака.