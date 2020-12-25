Пост шоу «Холостячки»: как сложилась жизнь Андрея Рыбака

Юморист Андрей Рыбак покинул проект за шаг до финала. Причиной его ухода стала девушка, с которой Андрей начал отношения до проекта.

На пост шоу реалити «Холостячка. Життя після проєкту» ведущий проекта Григорий Решетник спросил комика, как сложилась его личная жизнь после вылета с шоу.

Андрей признался, что на данный момент он находится в отношениях. Решетник не упустил возможности уточнить имя избранницы. Оказалось, что ею стала та Алина, из-за которой он и покинул проект.

Вероятная девушка Андрея Рыбака

Рыбак рассказал, что после проекта у них состоялся насыщенный разговор, в ходе которого они поняли, что хотят быть вместе. На пост шоу девушка не пришла, так как не захотела.

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Напомним, что в финале реалити-шоу «Холостячка» победу одержал Александр Эллерт.