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Вместе ли Ксения Мишина и Александр Эллерт: признание "холостячки"

Вместе ли Ксения Мишина и Александр Эллерт: признание "холостячки"
23:37 Пт, 25 Декабрь 2020 Телеграф Фото: instagram

25 декабря прошел заключительный выпуск, связанный с проектом «Холостячка», пост шоу «Холостячка. Життя після проєкту», в ходе которого зрители узнали вместе ли Ксения Мишина и Саша Эллерт после проекта.

Интрига, которая держала в напряжении поклонников на протяжении недели, закончилась. Ксюша и Саша – вместе! Мишина реально стала Сашина. Пара даже уже живет вместе.

Ребята признались, что очень сложно было сохранять все в тайне. В первые недели они ужасно "палились", что заметили внимательные поклонники. Машина, диван, и даже обои - все это выдавало то, что Мишина и Эллерт вместе живут.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Соответственный пост с признанием в любви к Александру, Ксения опубликовала на своей странице в Инстаграме.

«Я люблю тебя и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне. Я благодарю тебя за то, что пронёс всю эту нежность и близость через свою жизнь до встречи со мной» - написала Ксения.

 
 
 
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Также, похожим постом поделился и Александр у себя на странице.

« Ксю! Ты моя неистовость» - написал Саша.

 
 
 
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Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Ранее, «Телеграф» сообщал, как сложилась судьба Алексея Тригубенка после проекта.

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Все по теме:

Шоу, Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
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