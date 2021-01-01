"Та самая": Андрей Рыбак похвастался милым фото с возлюбленной

Реалити-шоу «Холостячка», главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина, наделало много «шума» в сети. А особенное внимание получил один из фаворитов холостячки – комик Андрей Рыбак.

Рыбак на протяжении всего проекта активно завоевывал Ксению, говорил о своих чувствах к ней, а в полуфинале оказалось, что у него есть другая девушка. Андрей шел на проект, уже встречаясь с некой Алиной. После окончания шоу выяснилось, что пара таки вместе.

И Андрей продолжает подогревать интерес к себе и своей девушке, публикуя совместные снимки. В Новый год он добавил в своем Инстаграм, снимок с Алиной, подписав «Та самая Алина», чем подтвердил предыдущие предположения фанатов.

Девушка в свою очередь добавила в сторис видео, на котором Андрей ведет новогоднее мероприятие. Видимо пара вместе отмечала Новый год.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, кто такая Алина Смирнова и как она выглядит.