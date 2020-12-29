Андрей Рыбак из «Холостячки» показал свою возлюбленную: кто такая Алина Смирнова и как она выглядит (фото)

На пост шоу «Холостячка. Життя після проєкту», которое состоялось 25 декабря, стало известно, как сложилась жизнь комика Андрея Рыбака после вылета из полуфинала проекта.

Оказалось, что Андрей продолжает отношения с девушкой Алиной, из-за которой в принципе и ушел из проекта. На пост-шоу девушка не пришла, да и в своих соцсетях рыбак ее не афиширует.

Однако 28 декабря комик опубликовал в Инстаграм-сторис снимок с загадочной девушкой с черными длинными волосами. На фото пара обнявшись, стоит спинами к камере и их лиц не видно.

Если «прошерстить» подписки Рыбака в Инстаграме, то можно выйти «на след» некой Алины Смирновой. И вуаля, у нее на странице такая же сторис. Значит та самая загадочная Алина и есть эта девушка –Алина Смирнова.

Андрей Рыбак на пост-шоу говорил, что его возлюбленная не публичный человек, однако, видимо, это не совсем правда. Алина Смирнова – фотомодель. Она очень любит фотографироваться и демонстрировать себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

Она активно ведет свою страницу в Инстаграме, где можно увидеть множество снимков с различных фотосессий и просто кадров из ее жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA (@smirnovaaalina)

В комментариях к ее снимкам можно увидеть множество сравнений с Ксенией Мишиной. Одни пишут, что Алина намного лучше Ксении, другие же – наоборот.

Также, стоит отметить, что за Алиной в соцсетях следят и другие участники реалити-шоу «Холостячка». К примеру, юрист Евгений Ковтуненко иногда даже комментирует посты девушки. Вероятно, Рыбак уже познакомил избранницу с новыми друзьями.

Напомним, что в шаге от финала «Холостячка» Ксения Мишина узнала, что один из ее фаворитов Андрей Рыбак пришел на проект, находясь в отношениях с другой девушкой.

Ранее, «Телеграф» сообщал, как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта после проекта.