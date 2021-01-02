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Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от фантастического отпуска на Мальдивах с женой (фото)

Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от фантастического отпуска на Мальдивах с женой (фото)
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Комарова

Украинский телеведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который недавно рассказал о самых тяжелых моментах съемок шоу, поделился впечатлениями и фотографиями с новогоднего отдыха на Мальдивах. Вместе с ним на экзотическом курорте пребывает его супруга, так же телеведущая Александра Кучеренко.

В новом объемном посте на личной странице в Инстаграме Дмитрий написал, что прошлогодние съемки "Мира наизнанку", которые длились 90 дней и без выходных, сильно измотали его эмоционально. 

"Недели полторы назад у нас была дорога на съемку - просто двое суток в машине. И вот 20 декабря я точно решил, что надо делать паузу. Прогуглил доступные в пандемию варианты и понял, что опоздал: на НГ практически не осталось адекватных перелетов. Пришлось изменить традициям и вместо самостоятельного путешествия выбрать турпутевку на Мальдивы. Фантастическая, сказочная, нереальная вода. Улыбка не сходит лица от этой красоты. Подводный мир шикарен. Да, по краскам и разнообразию рыб он уступает Шарм-эль-Шейху. Но это совсем другое", - рассказал телеведущий.

Комаров отметил, что на Мальдивах можно отдохнуть не только людям с большим кошельком. Так, на обитаемых островах есть обычные гестхаусы, хорошие отели "троечки". Единственное, на что придется реально потратиться, так это на алкогольные напитки, которые продают в отелях в 5-10 раз дороже дьюти-фри, а провоз конфискуют: "Но природа и красоты такие, что опьяняют покруче алкоголя".

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Тем временем Александра Кучеренко выложила в сториз-Инстаграма видео, на котором играет со скатом.

Ранее телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как ему удалось создать 10 лет назад свой авторский тревел-проект "Мир наизнанку".

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Все по теме:

Мальдивы, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.

Автор:

Телеграф
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Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от фантастического отпуска на Мальдивах с женой (фото)
Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от фантастического отпуска на Мальдивах с женой (фото)
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