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Дмитрий Комаров рассказал о сложностях съемок программы "Мир наизнанку"

Дмитрий Комаров рассказал о сложностях съемок программы "Мир наизнанку"
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрий Комарова

Украинский телеведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который 11 декабря отметил 10-летие популярной программы, признался, что во время пандемии его работа стала намного сложнее.

Новый пост телеведущий выложил на своей личной странице в соцсети Инстаграм.

"Ваш муж во время пандемии в сложной ситуации, он без работы?", - периодически спрашивают мою жену Александру Кучеренко журналисты. А муж тем временем уже пятый месяц снимает практически без перерыва. Дорога, чемоданы, перелеты, переезды, холод, жара, горы, пустыни, шорты, пуховики. Всё меняется и мелькает", - написал Дмитрий, показав при этом свои упакованные вещи.

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Комаров отметил, что не был дома почти три месяца, но когда занимаешься любимым делом, то никаких преград для этого быть не может.

"Но новый сезон Мира наизнанку будет, и будет он мегаинтересный", - успокоил своих фанатов телеведущий.

Жена Дмитрия, украинская телеведущая Александра Кучеренко отметила в комментариях, какой у супруга порядок.

Стоить добавить, что проект "Мир наизнанку" (укр. "Світ навиворіт") является авторским проектом Дмитрия Комарова. Это познавательная телепрограмма о путешествиях в различные страны мира, которая выходит на канале "1+1".

Ранее супруга украинского телеведущего Александра Кучеренко рассказала, как правильно ухаживать за собой в холодный сезон.

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Все по теме:

Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Світ навиворіт.

Автор:

Телеграф
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