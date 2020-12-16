Дмитрий Комаров рассказал о сложностях съемок программы "Мир наизнанку"

Украинский телеведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который 11 декабря отметил 10-летие популярной программы, признался, что во время пандемии его работа стала намного сложнее.
Новый пост телеведущий выложил на своей личной странице в соцсети Инстаграм.
"Ваш муж во время пандемии в сложной ситуации, он без работы?", - периодически спрашивают мою жену Александру Кучеренко журналисты. А муж тем временем уже пятый месяц снимает практически без перерыва. Дорога, чемоданы, перелеты, переезды, холод, жара, горы, пустыни, шорты, пуховики. Всё меняется и мелькает", - написал Дмитрий, показав при этом свои упакованные вещи.
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Комаров отметил, что не был дома почти три месяца, но когда занимаешься любимым делом, то никаких преград для этого быть не может.
"Но новый сезон Мира наизнанку будет, и будет он мегаинтересный", - успокоил своих фанатов телеведущий.
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Жена Дмитрия, украинская телеведущая Александра Кучеренко отметила в комментариях, какой у супруга порядок.
Стоить добавить, что проект "Мир наизнанку" (укр. "Світ навиворіт") является авторским проектом Дмитрия Комарова. Это познавательная телепрограмма о путешествиях в различные страны мира, которая выходит на канале "1+1".
Ранее супруга украинского телеведущего Александра Кучеренко рассказала, как правильно ухаживать за собой в холодный сезон.