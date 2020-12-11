"А, этот сумасшедший?": Дмитрий Комаров признался, как ему удалось протолкнуть "Мир наизнанку" на "1+1"

11 декабря 2020 года телеведущий Дмитрий Комаров и его оператор Александр Дмитриев празднует десятилетие программы "Мир наизнанку". Именно 11 декабря 2010 года вышел первый, экспериментальный, выпуск шоу на телеканале «1+1».

На своей странице в Фейсбук неизменный ведущий программы и ее создатель Дмитрий Комаров рассказал, как ему удалось добиться эфиров на «Плюсах» и историю создания первого выпуска «Мира наизнанку».

«Это была визуализация моей мечты, которую я сам придумал» - пишет Дмитрий.

Комаров отмечает, что всегда мечтал путешествовать, рисуя в голове экспедиции в джунгли и пустыни. Он сделал экспериментальное видео, которое снял в Камбоджи, и отправил на киевский городской канал «Сити». А позже узнал, что его проект взял «1+1» и 11 декабря состоится премьера.

«А, этот сумасшедший из Камбоджи? Берем», - именно так вначале отзывалось руководство о юном тревэл-журналисте. Многие коллеги думали, что Комаров родственник кого-то из начальства, ведь почему-то считалось, что работу трэвел-журналиста можно получить только по блату.

Также, Дмитрий вспомнил историю связанную ч музыкальным сопровождением программы. Так, как Комаров выходец из газетной журналистики, он не знал, что оказывается нельзя ставить в программу ту музыку, которую хочешь, просто так. На все треки для шоу нужно покупать права.

«Спасибо всем, кто смотрит Мир наизнанку все эти годы. Меня до сих пор бросает в дрожь, когда я слышу от взрослых людей фразу «да я вырос на вашей программе, смотрю ее со школы»)) Не верится, что прошло уже 10 лет. Поехали дальше» - поблагодарил своих зрителей Дмитрий.

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