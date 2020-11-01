Мечтаю, чтобы "сон" быстрее закончился: Дмитрий Комаров рассказал о работе во время пандемии

Ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что также продолжает активно работать и исследовать экзотические страны несмотря на пандемию.

На своей официальной странице в Инстаграм Комаров опубликовал новый пост, в котором поведал, как сейчас складывается весь процесс съемок новых выпусков.

"Да, это стало гораздо сложнее, я бы сказал невероятно сложнее. По части документов, разрешений и количеству ограничений. Но зрители могут не переживать - "Мир наизнанку" не оставит вас без крутого контента", - успокоил фанатов Дмитрий.

Кроме этого, Комаров рассказал, что он даже не мог подумать, какие сложности принесет ему карантин - что будет возить с собой кучу масок и набор экспресс-тестов, периодически колоть себе палец и проверять, не подцепил ли коронавирус: "Новая реальность 2020 - это то, что не могло даже присниться. Я мечтаю, чтобы этот "сон" быстрее закончился. Всем любви. Она поможет преодолеть самые сложные времена".

Также телеведущий признался, что в прошло году между съемками в Китае ухитрился провести отпуск с женой, украинской телеведущей Александрой Кучеренко. По словам Комарова, Саша поддерживала его и с удовольствием следовала за своим супругом в новые, неизведанные места.

"Мы встретились в Бангкоке, одном из моих любимых городов вне дома. И поехали в те места, где 11 лет назад я окончательно решил, что хочу снимать свою телепрограмму. Просыпались в Таиланде, видя из окна Лаос, а вдалеке кусочек Мьянмы, и просто пили свежие кокосы", - вспоминает телеведущий.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir) on Nov 1, 2020 at 6:50am PST

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