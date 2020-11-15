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Жена Дмитрия Комарова раскрыла секреты красоты

Жена Дмитрия Комарова раскрыла секреты красоты
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

В такую погоду и опасное время сверхважно следить за своим здоровьем. А еще - не забывать об уходе. Обладательница титула Мисс Украина-2016 и супруга телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко решила поделиться со своими поклонниками правилами по уходу за собой в холодный сезон.

"Кожа и так страдает от ветров, перепадов температур и сухого воздуха в помещениях", - рассказала знаменитость в своем Instagram.

Для того, чтобы кожа не пересушивалась, Кучеренко отказывается от всей косметики, которая матирует и сушит.

"Перед выходом на улицу всегда наношу на лицо защитный крем. Он так и называется - "Барьер". Кладу его, как "защитную стену", и под макияж, чтобы косметика не попадала вглубь", - пишет она.

 
 
 
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Допис, поширений Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Также у телеведущей есть одно бессменное правило - сразу смывать грим, как только закончились съемки.

"Водостойкую косметику снимаю натуральным маслом (любым, например, виноградных косточек), умываюсь крем-пеной и тонизирует лосьоном", - поделилась Анастасия.

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Важно не забывать об увлажнении. 

"У меня от холода больше всего страдают руки, которые и летом всегда холодные. Помогают крем или молочко для рук и тела, а для лица - маска и сыворотка", - рассказала она.

Кроме того, у звезды есть свой собственный лайфхак против потрескавшихся губ - она смазывает их на ночь медом.

"А еще для красоты и молодости... я наношу ... жир сушеных лягушек, которые муж привез с Китая. Но это уже совсем другая история", - подытожила Кучеренко, поставив смеющийся смайлик.

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Все по теме:

Уход, Знаменитости, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.

Автор:

Телеграф
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