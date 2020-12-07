Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)

К Рождеству и Новому 2021 году начали готовиться не только представители королевских семей, но также украинские селебрити, которые сейчас активно выкладывают новые, новогодние интерьеры своих квартир и домов.

На своих страницах в социальных сетях звезды показали, как нужно создавать новогоднее настроение и настраиваться на праздники.

О том, как украшали своих зеленых красавиц украинские артисты - смотрите ниже.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Известные телеведущие одни из первых нарядили свой дом к предстоящим новогодним праздникам.

"Первое за три месяца воскресенье без Танцев! Настоящий выходной использован с пользой!! С грядущими!!" - написал Горбунов у себя в Инстаграме.

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Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских украсили дом к рождественским праздникам на американский манер.

"Скоро Свята. Waiting for Holidays. В ожидании Праздников", - написал Потап.

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Леся Никитюк

Яркая украинская телеведущая квартиру пока не украсила, а вот новогоднее печенье уже приготовила.

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Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Актриса Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий также приготовили елку и закупили много красивых игрушек и именных украшений для зеленой красавицы. Фото появилось в сториз Лилии.

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