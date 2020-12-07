Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)

К Рождеству и Новому 2021 году начали готовиться не только представители королевских семей, но также украинские селебрити, которые сейчас активно выкладывают новые, новогодние интерьеры своих квартир и домов.
На своих страницах в социальных сетях звезды показали, как нужно создавать новогоднее настроение и настраиваться на праздники.
О том, как украшали своих зеленых красавиц украинские артисты - смотрите ниже.
Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Известные телеведущие одни из первых нарядили свой дом к предстоящим новогодним праздникам.
"Первое за три месяца воскресенье без Танцев! Настоящий выходной использован с пользой!! С грядущими!!" - написал Горбунов у себя в Инстаграме.
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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских украсили дом к рождественским праздникам на американский манер.
"Скоро Свята. Waiting for Holidays. В ожидании Праздников", - написал Потап.
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Леся Никитюк
Яркая украинская телеведущая квартиру пока не украсила, а вот новогоднее печенье уже приготовила.
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Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Актриса Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий также приготовили елку и закупили много красивых игрушек и именных украшений для зеленой красавицы. Фото появилось в сториз Лилии.
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