Макаревич удивил авторской подачей салата "Селедка под шубой"

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который ранее поделился необычным рецептом салата "Оливье", весьма символически попрощался с ушедшим 2020-м годом.
На странице в Инстаграм артист и ведущий программы "СМАК" поделился фото приготовленного салата "Сельдь под шубой", на котором оставил весьма неоднозначную подпись.
"Ну, с ушедшим! Авторская сельдь под шубой. Самое сложное было найти красный майонез - дефицит!" - подписал фото 67-летний Макаревич.
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Некоторых поклонников артиста позабавило авторство своего кумира.
Другие же пользователи соцсети не оценили творение Андрея Макаревича.
Ранее Андрей Макаревич рассказал, что несколько лет имел проблемы с музыкальной деятельностью в связи с поддержкой Украины.