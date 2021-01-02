Макаревич удивил авторской подачей салата "Селедка под шубой"

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который ранее поделился необычным рецептом салата "Оливье", весьма символически попрощался с ушедшим 2020-м годом.

На странице в Инстаграм артист и ведущий программы "СМАК" поделился фото приготовленного салата "Сельдь под шубой", на котором оставил весьма неоднозначную подпись.

"Ну, с ушедшим! Авторская сельдь под шубой. Самое сложное было найти красный майонез - дефицит!" - подписал фото 67-летний Макаревич.

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Некоторых поклонников артиста позабавило авторство своего кумира.

Другие же пользователи соцсети не оценили творение Андрея Макаревича.

Ранее Андрей Макаревич рассказал, что несколько лет имел проблемы с музыкальной деятельностью в связи с поддержкой Украины.