Макаревич с молодой женой поделились семейным рецептом «Оливье»

Музыкант и кулинар Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн внесли в рецепт классического новогоднего блюда - салат «Оливье» немного оригинальности.

На Youtube-канале программы "Смак" телеведущий опубликовал ролик, в котором рассказал, как еще можно приготовить любимый многими салат.

Ингредиенты для «нового» виденья салата - стандартные: картошка, огурцы соленые, огурцы свежие, морковка, яйца, колбаса, лук, каперсы и «необычный» майонез. Также Макаревич рекомендует добавлять копченую утиную грудку, вареную куриную грудку и говяжий язык.

Приготовление – стандарт. Все ингредиенты нарезать кубиками, смешать и перемешать с майонезом. Однако в рецептуре Макаревичей есть несколько нововведений.

Первое – овощи не нужно варить. Стоит порезать их сырыми, а затем приготовить на пару.

Второе – побалуйте себя бокалом шампанского во время приготовления.

Третье – количество соленых и свежих огурцов в салате должно быть поровну.

И четвертое – это «необычный» майонез. В дореволюционное оливье в майонез добавлялся соус кабуль, рассказал Макаревич. Увы точного рецепта этого соуса найти не удалось, однако музыкант узнал, что это острый соус на основе соевого и придумал ему замену. Немного соевого, немного кимчи, немножко горчицы и перца - и все готово.

Ранее, «Телеграф» писал, как приготовить салат «Оливье» по классическому рецепту.