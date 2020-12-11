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"Кто-то боялся, кому-то не рекомендовали": Макаревич признался, как поддержка Украины отразилась на концертах

"Кто-то боялся, кому-то не рекомендовали": Макаревич признался, как поддержка Украины отразилась на концертах
04:32 Сегодня Телеграф Андрей Макаревич (фото - Ростислав Гордон/Gordonua.com)

Знаменитый российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич после поддержки Украины на фоне аннексии Крыма несколько лет имел проблемы на рабочем фронте.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону накануне.

По его словам, "далеко не все" артисты имели смелость честно говорить про политику президента РФ Владимира Путина, и сам просто не стал врать, речи о протестах не было.

Макаревич вспомнил антиутопию Оруэлла, говоря о травле из-за Украины

Тем не менее, в течение двух лет после этого стало заметно меньше концертов, поскольку некоторые боялись приглашать музыкантов, выступивших с критикой Путина, другим же звонили и "рекомендовали" этого не делать, впрочем, никак не подкрепляя эти "рекомендации" на бумаге.

В залах же поддержка была по-прежнему ощутимой.

"Если уже человек покупает билет и приходит тебя слушать, наверное, он с тобой солидарен в каких-то базовых вещах", - подчеркивает музыкант.

Финансовые потери за это время Макаревич не называет.

"Я вообще к этому как-то спокойно отношусь. Мне на жизнь хватает", - говорит он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Макаревич рассказал, как его родные стали жертвами геноцида во время СССР.

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Все по теме:

Украина, Россия, Машина времени, Андрей Макаревич.

Автор:

Телеграф
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