"Кто-то боялся, кому-то не рекомендовали": Макаревич признался, как поддержка Украины отразилась на концертах

Знаменитый российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич после поддержки Украины на фоне аннексии Крыма несколько лет имел проблемы на рабочем фронте.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону накануне.

По его словам, "далеко не все" артисты имели смелость честно говорить про политику президента РФ Владимира Путина, и сам просто не стал врать, речи о протестах не было.

Тем не менее, в течение двух лет после этого стало заметно меньше концертов, поскольку некоторые боялись приглашать музыкантов, выступивших с критикой Путина, другим же звонили и "рекомендовали" этого не делать, впрочем, никак не подкрепляя эти "рекомендации" на бумаге.

В залах же поддержка была по-прежнему ощутимой.

"Если уже человек покупает билет и приходит тебя слушать, наверное, он с тобой солидарен в каких-то базовых вещах", - подчеркивает музыкант.

Финансовые потери за это время Макаревич не называет.

"Я вообще к этому как-то спокойно отношусь. Мне на жизнь хватает", - говорит он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Макаревич рассказал, как его родные стали жертвами геноцида во время СССР.