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"И уже не у кого спросить, никого нет в живых": Макаревич разоткровенничался про геноцид в СССР

"И уже не у кого спросить, никого нет в живых": Макаревич разоткровенничался про геноцид в СССР
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Вся история Советского Союза – это геноцид собственного народа.

Такое мнение озвучил российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич во время своего интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, недавно он пытался найти какие-либо свидетельства о своем прадедушке белорусском, поскольку он был незаурядной личностью. Его прадед был священником и оставил после себя хороший след, хорошую память.

"Мне позвонили из "Мемориала" ребята, которые искали, и говорят: "Вот про прадеда не нашли, но нашли вашего деда".

Я говорю: "Какого деда? Я про своего деда все знаю". – "Нет, – говорит, – боюсь, что вы не знаете. И это родной брат вашего деда"", - рассказал музыкант.

Речь идет шла о его двоюродном деде, который жил с ними в одной квартире, который был в 37-м году арестован, а через шесть месяцев – расстрелян.

""Вот можем вам его дело передать". И я ахнул, потому что у нас в семье никогда о нем не говорили. И я вдруг подумал, что вот этот страх – он так и сидел с тех пор. Вот просто не вспоминали о нем. Совершенно поразительно", - отмечает Макаревич.

При этом, уже не осталось родственников, у которых можно было бы узнать подробнее о судьбе его двоюродного деда.

Стоит напомнить, что ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, как после 2014 года в России развернулась информационная кампания против него. 

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СССР, Андрей Макаревич.

Автор:

Телеграф
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