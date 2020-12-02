Макаревич вспомнил антиутопию Оруэлла, говоря о травле из-за Украины

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, как после 2014 года в России развернулась информационная кампания против него.

Воспоминаниями он поделился в интервью изданию ГОРДОН.

Макаревич вспомнил, что ощущал травлю против него из-за позиции по Украине. По его словам, это началось в 2014 году, когда он посетил несколько освобожденных населенных пунктов и выступил в лагере переселенцев в Святогорске.

После этого в российских медиа появился ролик, где похожий на него мужчина водит с детьми хоровод вокруг горящего чучела Путина.

"Тот, кто это склеил и вставил вот так вот… А еще речь про меня идет в этот момент. Кто это сделал, я не знаю. Но кто-то из работников "министерства правды", – сказал Макаревич.

После этого, по его словам, в течение двух лет концертов "Машины времени" "стало меньше".

"Министерство правды" - вымышленное ведомство из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. В его компетенцию входила фальсификация исторических фактов и статистических данных на всех уровнях информирования населения, будь то СМИ, книги, образование и т.д. Таким образом в оруэлловском мире, общество имело доступ лишь к той информации, которая была выгодна Партии.