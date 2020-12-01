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Двойник или бессмертный? В сети обсуждают новое появление Путина на публике (фото и видео)

Двойник или бессмертный? В сети обсуждают новое появление Путина на публике (фото и видео)
18:20 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Twitter

1 декабря российский президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Тобельск на местный нефтехимический комплекс, в рамках которой подкрепил слухи о двойнике.

Фото и видео с места событий опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно Путина, пожимающего руку одному из местных чиновников. Президент без маски и перчаток, а лицо его кажется более широким, возможно, на фоне набора лишнего веса. 

 

В сети комментируют внешний вид российского президента. Некоторые сомневаются, что это именно Путин, и высказывают предположение, что у него специальный двойник для рабочих поездок:

Путин в Тобельске

"У него немного щечки увеличились", .."Прокапали..и народу снова показать..", "Что за глазки, что за щечки, Губки, словно розы цвет.." – комментируют в сети, не скрывая сарказма.

Также многие комментаторы возмутились отсутствием защитных средств на лице у российского гаранта.

Путин в Тобельске

"И опять все без масок и перчаток. Неужели все руководители ЗапСибНефтеХима до встречи с президентом 14 дней сидели на самоизоляции? Что-то не вериться...", "Опять, где маски и перчатки?!", - пишут под постом.

Как сообщал "Телеграф", в сети в последнее время бурно обсуждают состояние президента РФ, - ранее во время встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт. 

Вскоре после этого Путин съездил в Нижегородскую область в город Саров, где уже активно двигал правой рукой и пренебрегал правилами противоэпидемической защиты.

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Все по теме:

Владимир Путин, Видео, Фото, Двойники, Тобельск.

Автор:

Телеграф
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