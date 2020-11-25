"Дед реально болен": состояние Путина вызывает новые опасения (фото, видео)

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Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф

Когда президент России Владимир Путин впервые за длительное время появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере, на одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой.

Во время  рабочей встречи Владимира Путина с Игорем Сечиными этот дефект снова заметили. 

Левой рукой Владимир Путин перебирал бумаги, чесал лицо, гладил двуглавого орла, а вот правую за все время ни разу не поднял.

 

В социальных сетях люди начали обсуждать, вероятно, у Путина был инсульт: "Инсульт?", "Что, кирдык?", "Он уже никакой".

Как сообщал "Телеграф", с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, по словам наших собеседников, авторитет Путина существенно упал.

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Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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