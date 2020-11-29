Двойник себя выдал: в сети объяснили "загадочную историю" с рукой Путина

Российский президент Владимир Путин в последнее время демонстрирует признаки тяжелой болезни. Так во время недавней встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт.

Однако 26 ноября Путин вышел из бункера и совершил визит в Нижегородскую область в город Саров. На кадрах обнародованных в СМИ видно, что он активно двигает правой рукой, а также пренебрегает правилами противоэпидемической защиты и не соблюдает социальную дистанцию.

Блогер Александр Коваленко, также известный как "Злой одессит", предположил, что в Саров прибыл не сам Путин, а его двойник.

"По всей видимости, в Саров прибыл именно двойник президента РФ, ведь в ходе этого визита не только не было "пламенных речей лидера нации", но и сам визит в СМИ был показан ограниченным количеством видео. Кроме того, нехарактерная манера движения и жестикуляция "президента РФ" вызвала ряд вопросов. Но, реакция в социальных сетях показала, что новоиспеченный Путин себя выдал и выпускать такого персонажа на большую пресс-конференцию очень рискованно", - написал он в Телеграм.

По мнению блогера, скорее всего, пресс-конференцию российский президент будет давать из своего бункера в Ново-Огарёво.