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Двойник себя выдал: в сети объяснили "загадочную историю" с рукой Путина

Двойник себя выдал: в сети объяснили "загадочную историю" с рукой Путина
01:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский президент Владимир Путин в последнее время демонстрирует признаки тяжелой болезни. Так во время недавней встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт. 

Однако 26 ноября Путин вышел из бункера и совершил визит в Нижегородскую область в город Саров. На кадрах обнародованных в СМИ видно, что он активно двигает правой рукой, а также пренебрегает правилами противоэпидемической защиты и не соблюдает социальную дистанцию.

Блогер Александр Коваленко, также известный как "Злой одессит", предположил, что в Саров прибыл не сам Путин, а его двойник. 

"По всей видимости, в Саров прибыл именно двойник президента РФ, ведь в ходе этого визита не только не было "пламенных речей лидера нации", но и сам визит в СМИ был показан ограниченным количеством видео. Кроме того, нехарактерная манера движения и жестикуляция "президента РФ" вызвала ряд вопросов. Но, реакция в социальных сетях показала, что новоиспеченный Путин себя выдал и выпускать такого персонажа на большую пресс-конференцию очень рискованно", - написал он в Телеграм. 

По мнению блогера, скорее всего, пресс-конференцию российский президент будет давать из своего бункера в Ново-Огарёво.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Александр Коваленко.

Автор:

Телеграф
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