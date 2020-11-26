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После слухов об ухудшении состояния Путин "размял" руку (видео)

После слухов об ухудшении состояния Путин "размял" руку (видео)
23:29 Чт, 26 Ноябрь 2020 Телеграф

На одном из видео с вышедшим из бункера Путиным, пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой. Во время рабочей встречи Владимира Путина с Игорем Сечиными этот дефект снова заметили. Однако уже сегодня, 26 ноября, в сети появилось видео, где он шустро бегает и махает вроде неподвижной рукой. 

Об этом сообщает в сиоему Твиттере журналист "Кремлевского пула" Дмитрий Смирнов.

На видео видно, как Путин, который прилетел в Нижегородскую область, живо выходит из самолета, размахивая обеими руками. После чего раздает рукопожатия всем, кто его встречал, именно правой рукой, которую считали обездвиженой.

В сети прокатилась волна недовольства последние действия президента РФ. Люди говорят о нарушении соцдистанциы и что это как-то странно выглядит на фоне того, сколько он в бункере просидел в страхе коронавируса. "Сколько все эти люди без масок, которым он жмет руки просидели на строжайшем карантине? Полгода?", "Путин в бункере, прилетел двойник", "Так, а маски, которые обязательны для всех, где?", - и таких комментариев большинство.

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РФ, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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