Андрей Макаревич засветился на улицах Луцка (Фото)

В воскресенье, 1 ноября, российский певец и актер Андрей Макаревич был замечен на прогулке на одной из улиц Луцка.

Фотографию выложил один из пользователей соцсети Facebook.

"Да, зрение вас не подводит. Это Он!" - пишет Виктор Мархалевский.

Отметим, что музыкант проводит запланированные концерты по городам Украины со своей новой джазовой программой в рамках проекта "Yo5". На сцене вместе с Андреем Макаревичем также выступают Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны) и Тимур Некрасов (духовые инструменты). Ранее программа проекта была успешно представлена в Швейцарии, Израиле, Грузии, Голландии, Германии.

Как ранее писал "Телеграф", российский певец Андрей Макаревич признался, что переболел COVID-19.