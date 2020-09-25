Температуры не было: Макаревич переболел коронавирусом

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич признался в эфире радио "Эхо Москвы", что переболел коронавирусной инфекцией.

Певец рассказал, что практически не чувствовал себя заболевшим. У Макаревича не было температуры, и единственное, что его насторожило, так это отсутствия обоняния.

"В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест", - рассказал Макаревич.

Напомним, за последние сутки в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных, выздоровели 1 675 человека.

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