Коронавирус за сутки убил 70 украинцев

За сутки 24 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных, выздоровели 1 675 человека.

В Украине по состоянию на утро 25 сентября выявили еще 3 565 больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего больных диагностировали в Киеве (380), в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225) и Львовской (215) областях.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 70 пациентов, в то же время побороли болезнь 1 675.

Всего с момента распространения инфекции зафиксировано 191 671 случай. От коронавируса умерли уже 3 827 человек, выздоровели 85 133.

На сегодняшний день число активных больных составляет 102 711.

Динамика заболеваемости по регионам:

Харьковская область – 16 490 заболевших (297 за сутки);

Львовская – 19 465 (215);

Черновицкая – 13 736 (174);

Ивано-Франковская – 13 080 (128);

Одесская – 12 470 (161);

Киев – 21 045 (380);

Ивано-Франковская – 13 080 (128);

Тернопольская – 12 579 (245);

Ровенская – 11 774 (153);

Закарпатская – 9490 (74);

Киевская – 8430 (144);

Волынская – 7362 (127);

Винницкая – 5653 (97);

Житомирская – 5403 (141);

Хмельницкая – 5361 (176);

Днепропетровская – 4917 (225);

Черниговская – 3770 (123);

Сумская – 3474 (122);

Черкасская – 3459 (104);

Запорожская – 3428 (140);

Николаевская – 2782 (65);

Донецкая – 2851 (84);

Полтавская – 1752 (75);

Кировоградская – 1052 (13);

Херсонская – 954 (49);

Луганская – 894 (53);

Как сообщалось, вчера прирост новых случаев составил 3,2 тысячи случаев. Минздрав зафиксировал второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.