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Коронавирус за сутки убил 70 украинцев

Коронавирус за сутки убил 70 украинцев
08:42 Сегодня Телеграф
За сутки 24 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных, выздоровели 1 675 человека.

В Украине по состоянию на утро 25 сентября выявили еще 3 565 больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Коронавирус в Украине – статистика Минздрава на 25 сентября

Больше всего больных диагностировали в Киеве (380), в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225) и Львовской (215) областях.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 70 пациентов, в то же время побороли болезнь 1 675.

Всего с момента распространения инфекции зафиксировано 191 671 случай. От коронавируса умерли уже 3 827 человек, выздоровели 85 133.

На сегодняшний день число активных больных составляет 102 711.

Динамика заболеваемости по регионам:

  • Харьковская область – 16 490 заболевших (297 за сутки);
  • Львовская – 19 465 (215);
  • Черновицкая – 13 736 (174);
  • Ивано-Франковская – 13 080 (128);
  • Одесская – 12 470 (161);
  • Киев – 21 045  (380);
  • Ивано-Франковская – 13 080 (128);
  • Тернопольская – 12 579 (245);
  • Ровенская – 11 774  (153);
  • Закарпатская – 9490 (74);
  • Киевская – 8430 (144);
  • Волынская – 7362 (127);
  • Винницкая – 5653 (97);
  • Житомирская – 5403 (141);
  • Хмельницкая – 5361 (176);
  • Днепропетровская – 4917 (225);
  • Черниговская – 3770 (123);
  • Сумская – 3474 (122);
  • Черкасская – 3459 (104);
  • Запорожская – 3428 (140);
  • Николаевская – 2782 (65);
  • Донецкая – 2851 (84);
  • Полтавская – 1752 (75);
  • Кировоградская – 1052 (13);
  • Херсонская – 954 (49);
  • Луганская – 894 (53);

Как сообщалось, вчера прирост новых случаев составил 3,2 тысячи случаев. Минздрав зафиксировал второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.

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Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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