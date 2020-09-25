Коронавирус за сутки убил 70 украинцев

В Украине по состоянию на утро 25 сентября выявили еще 3 565 больных коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего больных диагностировали в Киеве (380), в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225) и Львовской (215) областях.
За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 70 пациентов, в то же время побороли болезнь 1 675.
Всего с момента распространения инфекции зафиксировано 191 671 случай. От коронавируса умерли уже 3 827 человек, выздоровели 85 133.
На сегодняшний день число активных больных составляет 102 711.
Динамика заболеваемости по регионам:
Как сообщалось, вчера прирост новых случаев составил 3,2 тысячи случаев. Минздрав зафиксировал второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.