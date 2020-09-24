Коронавирус убил уже второго ребенка в Украине

Министр здравоохранения поделился неутешительными новостями - от коронавируса погиб еще один ребенок.

В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умер второй ребенок.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время традиционного ежедневного брифинга.

За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это – второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.

Сколько лет было малышу - неизвестно.

"Выздоровели 1 788 пациентов – это рекорд: за все время пандемии такого количества выздоровевших еще не было", - добавил он.

Первый случай летального исхода от COVID-19 среди детей произошел в середине мая. Тогда жертвой коронавируса стал пятимесячный мальчик.