В Украине могут снова ввести жесткий карантин: Ляшко назвал условия и сроки

Главный санитарный врач заявил, что "локдаун страны" может начаться раньше конца октября, если украинцы не будут придерживаться норм.

По поводу слухов, которые циркулируют в обществе, мол, после выборов 25 октября «все станет красным, и нас закроют».

Слухи, что Украину сразу же закроют после выборов 25 октября - неправдивые.

Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко.

"Никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать", - написал он в своем блоге в НВ.

Ляшко напомнил, что большое число украинцев не придерживаются этих норм до того момента, пока дорогие им люди не попадают в больницу.

Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста.

"По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - добавил он.