Создано первое в мире лекарство от коронавируса: в Польше сделали громкое заявление

Одна из польских фармацевтических компаний заявила, что смогла создать первое в мире эффективное лекарство против коронавируса.

В польском Люблине создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19.

Об этом заявили представители фармацевтической компании Biomed Lublin.

Отмечается, что препарат создали на основе плазмы людей, которые уже побороли болезнь. В их плазме находятся антитела, которые помогают нейтрализовать вирус.

Сейчас завершился процесс разливки первой партии препарата, теперь должно пройти клинические испытания.

Клинические испытания будут проводить, в частности, люблинские, бытомские, белостокские и варшавские медики.

Компания прогнозирует, что уже через несколько месяцев Польша первой в мире получит эффективный препарат, "нейтрализующий вирус". Первыми его получат больные поляки.

Напомним, американский президент Дональд Трамп готов стать первым человеком в стране, кто испытает на себе вакцину от COVID-19, когда она будет готова.