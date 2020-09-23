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Создано первое в мире лекарство от коронавируса: в Польше сделали громкое заявление

Создано первое в мире лекарство от коронавируса: в Польше сделали громкое заявление
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Одна из польских фармацевтических компаний заявила, что смогла создать первое в мире эффективное лекарство против коронавируса.

В польском Люблине создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19.

Об этом заявили представители фармацевтической компании Biomed Lublin.

Отмечается, что препарат создали на основе плазмы людей, которые уже побороли болезнь. В их плазме находятся антитела, которые помогают нейтрализовать вирус.

В Японии начали продавать устройство для уничтожения коронавируса с ценником почти в $3000

Сейчас завершился процесс разливки первой партии препарата, теперь должно пройти клинические испытания.

Клинические испытания будут проводить, в частности, люблинские, бытомские, белостокские и варшавские медики.

Компания прогнозирует, что уже через несколько месяцев Польша первой в мире получит эффективный препарат, "нейтрализующий вирус". Первыми его получат больные поляки.

ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19

Напомним, американский президент Дональд Трамп готов стать первым человеком в стране, кто испытает на себе вакцину от COVID-19, когда она будет готова.

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Польша, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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