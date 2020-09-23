Создано первое в мире лекарство от коронавируса: в Польше сделали громкое заявление

В польском Люблине создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19.
Об этом заявили представители фармацевтической компании Biomed Lublin.
Отмечается, что препарат создали на основе плазмы людей, которые уже побороли болезнь. В их плазме находятся антитела, которые помогают нейтрализовать вирус.
Сейчас завершился процесс разливки первой партии препарата, теперь должно пройти клинические испытания.
Клинические испытания будут проводить, в частности, люблинские, бытомские, белостокские и варшавские медики.
Компания прогнозирует, что уже через несколько месяцев Польша первой в мире получит эффективный препарат, "нейтрализующий вирус". Первыми его получат больные поляки.
Напомним, американский президент Дональд Трамп готов стать первым человеком в стране, кто испытает на себе вакцину от COVID-19, когда она будет готова.