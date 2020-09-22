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ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19

ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф interfax.az
В ВОЗ предупредили об активизации распространения коронавируса в мире, но отметили, что летальных случаев фиксируют все меньше. Об этом сообщили в ВОЗ.

По данным всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю в мире выявили почти 2 млн новых случаев заражения на коронавируса, что составляет на шесть процентов больше, чем неделей ранее.

В ВОЗ также отметили, что речь идет о самом наибольшем количетве случаев COVID-19 за неделю с самого начала пандемии.

По данным Worldometer, в мире с начала пандемии выявили 31,5 млн случаев коронавируса, почти 968 тыс. пациентов скончались, более 23,1 млн - выздоровели.

Наибольшее количество случаев заражения выявили:

  • в США 7 млн,
  • Индии 5,5 млн,
  • Бразилия 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.

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Украина, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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