ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19

В ВОЗ предупредили об активизации распространения коронавируса в мире, но отметили, что летальных случаев фиксируют все меньше. Об этом сообщили в ВОЗ.

По данным всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю в мире выявили почти 2 млн новых случаев заражения на коронавируса, что составляет на шесть процентов больше, чем неделей ранее.

В ВОЗ также отметили, что речь идет о самом наибольшем количетве случаев COVID-19 за неделю с самого начала пандемии.

По данным Worldometer, в мире с начала пандемии выявили 31,5 млн случаев коронавируса, почти 968 тыс. пациентов скончались, более 23,1 млн - выздоровели.

Наибольшее количество случаев заражения выявили:

в США 7 млн,

Индии 5,5 млн,

Бразилия 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.