Смеявшийся над коронавирусом художник Юрий Бондар умер от Covid-19

От осложнений, вызванных Covid-19, умер член Национального союза художников Украины Юрий Боднар. На момент смерти живописцу было 65 лет.

В пятницу, 25 сентября, от коронавирусной инфекции скончался известный украинский художник Юрий Боднар. Об этом сообщила его дочь Марьяна на своей странице в соцсети Facebook.

"Сердце разрывает страшная боль... Папы не стало... 65", - написала Боднар.

Уточним, что недавно художника и его супругу госпитализировали из-за осложнений, вызванных Covid-19. Женщине после лечения стало легче, а вот самого художника пришлось переводить на искусственное дыхание и подключать к аппарату ИВЛ.

Стоит напомнить, что еще летом Боднар скептически относился к серьезной опасности коронавирусной инфекции. Тогда, отмечая свой 65-й день рождения, живописец написал на своей странице в Facebook: "При "короне" остаюсь, а "вирусу" зась".

Как сообщалось ранее, за сутки 24 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных.