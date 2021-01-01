Каменских, Бабкин, Никитюк: как и с кем украинские звезды отметили Новый год (фото и видео)

Дорогие читатели! "Телеграф" поздравляет вас с наступившим Новым годом-2021, который, как мы надеемся, принесет намного больше позитивных, радостных моментом в жизнь каждого из нас!
Тем временем, наши украинские звезды провели новогоднюю ночь очень по-разному. Одни отметили праздник в кругу семьи и друзей, а другие - на работе.
"Телеграф" расскажет, как и с кем отечественные знаменитости отпраздновал наступления нового 2021-ого года.
Оля Полякова
Певица Оля Полякова, которая неоднократно жаловалась на отсутствия концертов во время карантина, решила не упускать шанс подзаработать на новогоднем выступлении.
Видео с концерта артистка разместила в сториз-Инстаграма.
Кстати, на концерте также были замечен телеведущий Владимир Остапчук со своей супругой Кристиной Горняк. Видео - сториз-Инстаграм.
Настя Каменских и Потап
Звездные супруги решили расслабиться, и пригласили к себе домой родителей и друзей.
Видео подготовки и празднования - сториз-Инстаграм.
Также Настю и Потапа навестили ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
Сергей и Снежана Бабкины
Супруги также отпраздновали Новый год за семейным столом.
Фото и видео в Инстаграм.
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Леся Никитюк
Телеведущая решила провести новогоднее мероприятие в Карпатах.
Видео появилось на странице Никитюк в сториз-Инстаграма.
О том, как поздравляли с Новым годом украинские селебрити - читайте здесь.