Карантин любви не помеха: кто из знаменитостей создал семью в 2020 году

Уходящий 2020 год для многих запомнится хорошими событиями, а не ужасной пандемией, коронавирусом и потерями. Несмотря на все это, некоторые украинские и зарубежные знаменитости не струсили, и сыграли свои свадьбы в 2020 году, ничего не перенося.
«Телеграф» решил вспомнить самые запоминающиеся свадьбы 2020 года.
Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова расписались в мае, а 12 августа пара провела пышную свадьбу.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
29 мая народный артист Украины Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова стали мужем и женой. Пара сыграла тайную свадьбу.
Шон Пенн и Лейла Джордж
59-летний американский режиссер и актер Шон Пенн узаконил свои отношения со своей возлюбленной 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.
Григорий Чапкис
Судья шоу "Танцы со Звездами" 90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз на ровеснице своей внучки.
Том Йорк и Даяна Рончионе
Лидер британской группы Radiohead Том Йорк связал себя узами брака с 36-летней итальянской актрисой Даяной Рончионе. Свадьба без танцпола и в соответствии с правилами борьбы с Covid-19 прошла на вилле в Сицилии.
MamaRika и Сергей Середа
Украинская певица MamaRika вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу. Свадьба состоялась в режиме полной секретности на пустынном пляже острова Панган в Таиланде.
Sonya Kay и Олег Петров
Племянница Софии Ротару Sonya Kay вышла замуж за своего возлюбленного 27-летннего хоккеиста клуба "Днепр" Олега Петрова.
Анна Седокова и Янис Тимма
6 сентября певица Анна Седокова официально вышла замуж в третий раз. Новый супруг артистки - латвийский баскетболист Янис Тимма.
Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова
Российский эстрадный певец 72-летний Михаил Шуфутинский женился в третий раз. Его избранницей стала Светлана Уразова, которая младше артиста на 29 лет.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Звезда "Мстителей", актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал американский сценарист программы Saturday Night Live Колин Джост.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
15 октября состоялась долгожданная свадьба украинского шоумена Владимира Остапчука и его невесты, нотариуса Кристины Горняк.
Виктор Логинов и Мария Гуськова
18 октября исполнитель роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе" Виктор Логинов женился на Марии Гуськовой. Отметим, что девушка младше актера на 24 года.
Кэти Топурия и Лев Деньгов
20 ноября солистка группы "А'Студио" Кэти Топурия вышла замуж за Льва Деньгова. Отметим, что пара ожидает появления на свет общего ребенка.
Наталья Водянова и Антуан Арно
Супермодель Наталья Водянова вышла замуж за генерального директора модного концерна Berluti Антуана Арно.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
17 июля внучка королевы Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного - итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.
Владимир Жогло
15 мая главный "пирожок" Варьяты-шоу Владимир Жогло женился на своей возлюбленной Ирине.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух
20 декабря стало известно, что Галина Сергеевна из «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за своего возлюбленного – 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Пара скромно расписалась в одном из ЗАГСов Москвы.
Ольга Серябкина
Экс-участница группы Serebro российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии за своего бывшего концертного директора Георгия Начкебия.