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Четверг, 31.12.2020
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Карантин любви не помеха: кто из знаменитостей создал семью в 2020 году

Карантин любви не помеха: кто из знаменитостей создал семью в 2020 году
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Уходящий 2020 год для многих запомнится хорошими событиями, а не ужасной пандемией, коронавирусом и потерями. Несмотря на все это, некоторые украинские и зарубежные знаменитости не струсили, и сыграли свои свадьбы в 2020 году, ничего не перенося.

«Телеграф» решил вспомнить самые запоминающиеся свадьбы 2020 года.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова расписались в мае, а 12 августа пара провела пышную свадьбу.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

29 мая народный артист Украины Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова стали мужем и женой. Пара сыграла тайную свадьбу.

Шон Пенн и Лейла Джордж

59-летний американский режиссер и актер Шон Пенн узаконил свои отношения со своей возлюбленной 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.

Григорий Чапкис

Судья шоу "Танцы со Звездами" 90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз на ровеснице своей внучки.

Том Йорк и Даяна Рончионе

Лидер британской группы Radiohead Том Йорк связал себя узами брака с 36-летней итальянской актрисой Даяной Рончионе. Свадьба без танцпола и в соответствии с правилами борьбы с Covid-19 прошла на вилле в Сицилии.

MamaRika и Сергей Середа

Украинская певица MamaRika вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу. Свадьба состоялась в режиме полной секретности на пустынном пляже острова Панган в Таиланде.

Sonya Kay и Олег Петров

Племянница Софии Ротару Sonya Kay вышла замуж за своего возлюбленного 27-летннего хоккеиста клуба "Днепр" Олега Петрова.

Анна Седокова и Янис Тимма

6 сентября певица Анна Седокова официально вышла замуж в третий раз. Новый супруг артистки - латвийский баскетболист Янис Тимма.

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова

Российский эстрадный певец 72-летний Михаил Шуфутинский женился в третий раз. Его избранницей стала Светлана Уразова, которая младше артиста на 29 лет.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Звезда "Мстителей", актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал американский сценарист программы Saturday Night Live Колин Джост.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

15 октября состоялась долгожданная свадьба украинского шоумена Владимира Остапчука и его невесты, нотариуса Кристины Горняк.

Виктор Логинов и Мария Гуськова

18 октября исполнитель роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе" Виктор Логинов женился на Марии Гуськовой. Отметим, что девушка младше актера на 24 года.

Кэти Топурия и Лев Деньгов

20 ноября солистка группы "А'Студио" Кэти Топурия вышла замуж за Льва Деньгова. Отметим, что пара ожидает появления на свет общего ребенка.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Супермодель Наталья Водянова вышла замуж за генерального директора модного концерна Berluti Антуана Арно.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

17 июля внучка королевы Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного - итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Владимир Жогло

15 мая главный "пирожок" Варьяты-шоу Владимир Жогло женился на своей возлюбленной Ирине.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

20 декабря стало известно, что Галина Сергеевна из «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за своего возлюбленного – 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Пара скромно расписалась в одном из ЗАГСов Москвы.

Ольга Серябкина

Экс-участница группы Serebro российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии за своего бывшего концертного директора Георгия Начкебия.

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Свадьба, Знаменитости.

Автор:

Телеграф
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