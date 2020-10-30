Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика

35-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз пошла под венец с американским сценаристом юмористической программы Saturday Night Live 38-летним Колином Джостом.
Об этом сообщили все западные СМИ со ссылкой на благотворительную организацию Meals on Wheels. Известно, что свадьба состоялась в Нью-Йорке.
В Инстаграме организации отметили, что Йоханссон и Джост провели скромную свадебную церемонию, на которой присутствовали только ближайшие родственники пары и их друзья, соблюдая при этом все карантинные меры безопасности.
Благодаря знаковому событию супруги решили обратить внимание мира на жизнь пожилых людей и призвал пожертвовать средства в фонды, которые помогают пенсионерам.
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We’re thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and loved ones, following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica. Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio.
Напомним, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост обручились в мае прошлого года. Для Джоста это первый брак, а вот Скарлетт до этого была замужем дважды - за актером Райаном Рейнольдсом и французским журналистом Романом Дауриаком, с которым воспитывает дочь Роуз Дороти Дориак.
Как ранее писал "Телеграф", в марте этого года был представлен финальный трейлер фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера ленты запланирована на 7 мая 2021 год.