Снова холостяк: Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски

26 августа СМИ поймали голливудского актера Брэда Питта на отдыхе в Париже с молодой немецкой моделью Николь Потуральски. Инсайдеры подтвердили, что у пары роман.

Но, недолго музыка играла, и 28 октября таблоид Page Six, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что пара рассталась.

«Это никогда не было так серьезно, как предполагалось», - говорит источник, приближенный к паре.

Также, СМИ отмечают, что разрыв произошел «некоторое время назад».

Николь и Брэд познакомились в ресторане, который принадлежит супругу Потуральски Роланду Мэри. Модель состоит с Мэри в «открытом браке», поэтому тот не возражал их отношениям.

Ранее, «Телеграф» писал о том, как складывались отношения Брэда Питта и Николь Потуральски, рассказывая о подробностях их романа.