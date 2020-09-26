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Женится ли Брэд Питт? Роман 56-летнего актера обрастает новыми деталями

Женится ли Брэд Питт? Роман 56-летнего актера обрастает новыми деталями
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф
Появились новые детали романа голливудского актера Брэда Питта и немецкой модели Николь Потуральски.

56-летний Питт и 27-летняя Потуральски не спешат переходить на более серьезный уровень отношений. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Отмечается, что американский актер вряд ли пойдет под венец в третий раз после развода с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли.

"Сомнительно, чтобы Брэд когда-нибудь снова женился", - сообщил изданию источник.

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С тех пор как актер завел отношения с немецкой моделью Николь Потуральски, он "реалистично относится к отношениям", поскольку 27-летняя модель проживает в Германии, и у него "очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться".

Напомним, 56-летний Питт был женат на 51-летней Энистон с 2000 по 2005 год. В августе 2014 года актер второй раз женился на 45-летней Джоли, которая подала на развод в сентябре 2016 года.

Как сообщалось ранее, Николь Потуральски прокомментировала свои отношения с экс-супругой Питта - Анджелиной Джоли.

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Брэд Питт, Николь Потуральски.

Автор:

Телеграф
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