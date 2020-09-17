Прервала молчание: новая возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли

В своем Instagram модель поделилась новым снимок с загадочной подписью - "счастливые люди не умеют ненавидеть".
Любопытные поклонники сразу начали интересоваться, почему же тогда Николь испытывает ненависть к бывшей супруге своего нового бойфренда Брэда Питта - Анджелине Джоли. На этот раз немецкая модель решила не молчать и ответила на комментарий хейтера.
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"Не испытываю ненависти ни к кому", — коротко ответила Потуральски.
Напомним, что слухи о том, что у актер завел роман с молодой моделью, стало известно после появления в сети совместных снимков Питта и Потуральски во французском аэропорту Ле-Кастелле. Информацию об их отношениях подтвердило множество изданий.