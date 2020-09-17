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Прервала молчание: новая возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли

Прервала молчание: новая возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли
12:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Возможная девушка голливуского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски прокомментировала свои отношения с Анджелиной Джоли.

В своем Instagram модель поделилась новым снимок с загадочной подписью - "счастливые люди не умеют ненавидеть".  

Любопытные поклонники сразу начали интересоваться, почему же тогда Николь испытывает ненависть к бывшей супруге своего нового бойфренда Брэда Питта - Анджелине Джоли.  На этот раз немецкая модель решила не молчать и ответила на комментарий хейтера.

 
 
 
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Happy people dont hate 

Публикация от Nico (@nico.potur)

"Не испытываю ненависти ни к кому", — коротко ответила Потуральски.

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Напомним, что слухи о том, что у актер завел роман с молодой моделью, стало известно после появления в сети совместных снимков Питта и Потуральски во французском аэропорту Ле-Кастелле. Информацию об их отношениях подтвердило множество изданий.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Отношения, Брэд Питт, Модель, Актер, Николь Потуральски.

Автор:

Телеграф
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