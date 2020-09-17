Прервала молчание: новая возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли

Возможная девушка голливуского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски прокомментировала свои отношения с Анджелиной Джоли.

В своем Instagram модель поделилась новым снимок с загадочной подписью - "счастливые люди не умеют ненавидеть".

Любопытные поклонники сразу начали интересоваться, почему же тогда Николь испытывает ненависть к бывшей супруге своего нового бойфренда Брэда Питта - Анджелине Джоли. На этот раз немецкая модель решила не молчать и ответила на комментарий хейтера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy people dont hate Публикация от Nico (@nico.potur) 15 Сен 2020 в 7:18 PDT

"Не испытываю ненависти ни к кому", — коротко ответила Потуральски.

Напомним, что слухи о том, что у актер завел роман с молодой моделью, стало известно после появления в сети совместных снимков Питта и Потуральски во французском аэропорту Ле-Кастелле. Информацию об их отношениях подтвердило множество изданий.