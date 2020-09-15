Брэд Питт и Дженнифер Энистон наконец-то снова вместе: счастливые фото

Бывшие супруги воссоединились для участия в совместном онлайн-проекте.

Бывшие супруги воссоединились если не в жизни, то на экране: Питт и Энистон снялись в живых чтениях комедийного фильма 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", снятой по мотивам книги Кэмерона Кроу.

Чтения состоялись в рамках благотворительного онлайн-проекта для некоммерческой организации CORE. Средства будут отправлены пострадавшим в результате пандемии COVID-19.

Трансляция этого события состоится 17 сентября на платформах Facebook Live, TikTok, LIVEXLIVE. Пока что было опубликовано фото виртуальной встречи актеров, задействованных в проекте. В проекте приняли участие Джулия Робертс, Шон Пенн, Мэтью Макконахи, Морган Фримен, Джон Ледженд, Шайа Лабаф и другие звезды.

Напомним, Брэд и Джен познакомились еще в 1998 году, а в 2000-м поженились. Однако тогда Питт увлекся партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. И после пяти лет совместной жизни супруги развелись.

Как сообщалось ранее, западные СМИ утверждают, что голливудский красавчик Брэд Питт закрутил роман с молодой немецкой моделью Николь Потуральски. А вот о личной жизни самой звезды сериала "Друзья" Энистон пока ничего неизвестно.