"Я привлек ваше внимание": история с голым фото Криса Эванса получила продолжение

39-летний голливудский актер на днях поделился записью с экрана своего смартфона, в конце которого на несколько секунд открылась его галерея, где среди обычных фото был снимок интимного характера.

После долгого молчания Крис Эванс прокомментировал курьезный инцидент. Звезда Marvel использовал этот "момент" для привлечения внимания к предстоящим президентским выборам США, которые состоятся 3-го ноября этого года.

"Теперь, когда я привлек ваше внимание: идите голосовать 3 ноября!" - ретировался актер.

Now that I have your attention

....

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020