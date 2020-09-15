"Я привлек ваше внимание": история с голым фото Криса Эванса получила продолжение

"Капитан Америка" из киновселенной Marvel нарушил молчание после того, как случайно "засветил" фото своих гениталий в телефоне.

39-летний голливудский актер на днях поделился записью с экрана своего смартфона, в конце которого на несколько секунд открылась его галерея, где среди обычных фото был снимок интимного характера.

После долгого молчания Крис Эванс прокомментировал курьезный инцидент. Звезда Marvel использовал этот "момент" для привлечения внимания к предстоящим президентским выборам США, которые состоятся 3-го ноября этого года.

"Теперь, когда я привлек ваше внимание: идите голосовать 3 ноября!" - ретировался актер.

Now that I have your attention

.... VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

За 12 часов с момента публикации запись Эванса набрала более 800 тысяч лайков.

Пользователи Twitter оценили, как Эванс воспользовался своей оплошностью, и согласились с призывом актера к выборам: "Ты сделал это ради своей страны!", "А, так это была часть твоего плана. Молодец!", "После такого точно пойду голосовать", "Ты мой герой, Крис. Блестяще. Ты настоящий воин. Спасибо, что повеселил нас в это странное время".