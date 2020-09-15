Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
"И будут люди": что стоит знать об украинском сериале
"И будут люди": что стоит знать об украинском сериале

"Я привлек ваше внимание": история с голым фото Криса Эванса получила продолжение

"Я привлек ваше внимание": история с голым фото Криса Эванса получила продолжение
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф
"Капитан Америка" из киновселенной Marvel нарушил молчание после того, как случайно "засветил" фото своих гениталий в телефоне.

39-летний голливудский актер на днях поделился записью с экрана своего смартфона, в конце которого на несколько секунд открылась его галерея, где среди обычных фото был снимок интимного характера.

Крис Эванс

После долгого молчания Крис Эванс прокомментировал курьезный инцидент. Звезда Marvel использовал этот "момент" для привлечения внимания к предстоящим президентским выборам США, которые состоятся 3-го ноября этого года.

"Теперь, когда я привлек ваше внимание: идите голосовать 3 ноября!" - ретировался актер.

За 12 часов с момента публикации запись Эванса набрала более 800 тысяч лайков.

Сына звезды "Секса в большом городе" ранило высказывание Джоан Роулинг о трансгендерах

Пользователи Twitter оценили, как Эванс воспользовался своей оплошностью, и согласились с призывом актера к выборам: "Ты сделал это ради своей страны!", "А, так это была часть твоего плана. Молодец!", "После такого точно пойду голосовать", "Ты мой герой, Крис. Блестяще. Ты настоящий воин. Спасибо, что повеселил нас в это странное время".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крис Эванс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
У экс-главы &quot;Укравтодора&quot; в тайниках нашли наличных на миллион евро
У экс-главы "Укравтодора" в тайниках нашли наличных на миллион евро
В Беларусь прибыла группа российских десантников
В Беларусь прибыла группа российских десантников
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь