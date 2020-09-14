Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: в Украине полтысячи школьных классов находятся на самоизоляции
Коронавирус: в Украине полтысячи школьных классов находятся на самоизоляции
Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
"Она так и не пришла": Брат Леди Ди рассказал об одном из самых болезненных моменте из жизни принцессы
"Она так и не пришла": Брат Леди Ди разоткровенничался

Сына звезды "Секса в большом городе" ранило высказывание Джоан Роулинг о трансгендерах

Сына звезды "Секса в большом городе" ранило высказывание Джоан Роулинг о трансгендерах
17:30 Сегодня Телеграф nv.ua
Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что комментарии писательницы Джоан Роулинг о трансгендерном сообществе были «действительно болезненными» для ее сына Сэмюэля.

Актриса рассказала, что ее 23-летний сын, который в 2018 году объявил себя трансгендером, вырос, читая книги о Гарри Поттере, но недавние комментарии Роулинг "сбили с толку" их семью.

"Ему было очень больно, потому что большая часть его детства была связана с Гарри Поттером. Мы семья Гарри Поттера. Эти книги, кажется, посвящены защите людей, которые отличаются от других, поэтому для нее выбрать эту одну группу людей, которые явно отличаются и отчасти отрицают свое существование, это просто… это действительно сбивает с толку", — рассказала Никсон Independent.

"Я знаю, что ей кажется, что она защищает феминизм, но я этого не понимаю", — добавила звезда сериала.

Санкции против Джоан Роулинг: фанаты сводят татуировки из любимыми героями "Гарри Поттера"

Отметим, Сэмюэл, который был рожден как девочка по имени Саманта, — родился у Синтии Никсон в браке с Дэнни Мозесом. Также у пары есть младший сын Чарльз. В 2018 году актриса объявила, что ее старший сын Сэмюэл является трансгендером.

Она опубликовала фотографию своего сына с выпускного из Чикагского университета и подписала ее: "Я так горжусь своим сыном Сэмюэлем Джозефом Мозесом (по имени Сеф), который в этом месяце окончил колледж. Я приветствую его и всех, кто отмечает сегодняшнюю #TransDayofAction".

Напомним, в начале июня в Сети разгорелся скандал после того, как Джоан Роулинг прокомментировала статью в издании Devex под названием Мнение: создание более равного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют.

Вот это поворот: звезда "Гарри Поттера" призналась, что не любит книги Джоан Роулинг

"Люди, которые менструируют", — процитировала Роулинг кусок статьи и добавила комментарий: "Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, коверкающие слово "женщина" — woman).

После чего британскую писательницу обвинили в трансфобии. В ответ Роулинг заявила, что знает и любит "транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь".

Раскритиковали Джоан Роулинг также актеры, сыгравшие главные роли в фильмах о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, а также Эдди Редмэйн, звезда серии фильмов Фантастические твари и где они обитают. Кроме того, на фоне скандала литературное агентство Роулинг покинуло сразу три сотрудника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роулинг, Синтия Никсон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Чен Ын заметно похудел
02 "Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских
03 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
04 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
05 Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РФ даст Беларуси кредит на $1,5 млрд
РФ даст Беларуси кредит на $1,5 млрд
В Украине планируют увеличить прожиточный минимум: детали
В Украине планируют увеличить прожиточный минимум: детали
В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси
В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси
Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel
Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь