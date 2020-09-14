Сына звезды "Секса в большом городе" ранило высказывание Джоан Роулинг о трансгендерах

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что комментарии писательницы Джоан Роулинг о трансгендерном сообществе были «действительно болезненными» для ее сына Сэмюэля.

Актриса рассказала, что ее 23-летний сын, который в 2018 году объявил себя трансгендером, вырос, читая книги о Гарри Поттере, но недавние комментарии Роулинг "сбили с толку" их семью.

"Ему было очень больно, потому что большая часть его детства была связана с Гарри Поттером. Мы семья Гарри Поттера. Эти книги, кажется, посвящены защите людей, которые отличаются от других, поэтому для нее выбрать эту одну группу людей, которые явно отличаются и отчасти отрицают свое существование, это просто… это действительно сбивает с толку", — рассказала Никсон Independent.

"Я знаю, что ей кажется, что она защищает феминизм, но я этого не понимаю", — добавила звезда сериала.

Отметим, Сэмюэл, который был рожден как девочка по имени Саманта, — родился у Синтии Никсон в браке с Дэнни Мозесом. Также у пары есть младший сын Чарльз. В 2018 году актриса объявила, что ее старший сын Сэмюэл является трансгендером.

Она опубликовала фотографию своего сына с выпускного из Чикагского университета и подписала ее: "Я так горжусь своим сыном Сэмюэлем Джозефом Мозесом (по имени Сеф), который в этом месяце окончил колледж. Я приветствую его и всех, кто отмечает сегодняшнюю #TransDayofAction".

Напомним, в начале июня в Сети разгорелся скандал после того, как Джоан Роулинг прокомментировала статью в издании Devex под названием Мнение: создание более равного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют.

"Люди, которые менструируют", — процитировала Роулинг кусок статьи и добавила комментарий: "Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, коверкающие слово "женщина" — woman).

После чего британскую писательницу обвинили в трансфобии. В ответ Роулинг заявила, что знает и любит "транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь".

Раскритиковали Джоан Роулинг также актеры, сыгравшие главные роли в фильмах о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, а также Эдди Редмэйн, звезда серии фильмов Фантастические твари и где они обитают. Кроме того, на фоне скандала литературное агентство Роулинг покинуло сразу три сотрудника.