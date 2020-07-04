Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии

Санкции против Джоан Роулинг: фанаты сводят татуировки из любимыми героями "Гарри Поттера"

Санкции против Джоан Роулинг: фанаты сводят татуировки из любимыми героями "Гарри Поттера"
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф glavcom.ua
Шумиха вокруг скандальных высказываний британской писательницы и автора "поттерианы" не стихает. Позиция поклонников Джоан Роулинг вторит заявлениям главных звезд фантастической франшизы, которые открыто осудили автора за трансфобные твиты.

Два крупных фанатских сайта с аудиторией более миллиона человек, посвященных поттериане, объявили о том, что больше не будут использовать фото Джоан Роулинг и упоминать ее в своих материалах, а также уберут ссылки на ее личный сайт.

Причина санкций по отношению к автору "Гарри Поттера" проста: ее по-прежнему считают трансфобом из-за скандального высказывания о том, что месячные бывают только у женщин.

По словам создателей сайтов, взгляды Роулинг расходятся с их позицией, как и с посылом ее книг: "Джоан Роулинг продвигает губительные и опровергнутые мнения о том, что значит быть трансгендером. Ее взгляды не стыкуются с посылом принятия, который мы видим в ее книгах и в нашем сообществе".

Басиста группы Maroon 5 обвинили в домашнем насилии

Позиция фанатов Роулинг вторит заявлениям главных звезд поттерианы: Дэниела Редклиффа, Эммы Уотсон, Руперта Гринта, Эдди Редмэйна и других актеров, считающих, что трансгендерные женщины - тоже женщины, а Джоан обидела их своими высказываниями. Многие поттероманы сводят татуировки, посвященные любимым героям, чтобы выразить свое недовольство трансфобией автора. Кроме того, четверо писателей ушли из литературного агентства Роулинг после того, как компания отказалась извиниться перед ЛГБТ-сообществом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЛГБТ, Роулинг, Трансгендеры.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году
СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"
Эротический фильм &quot;365 дней&quot; обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Эротический фильм "365 дней" обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь