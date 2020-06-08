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Джоан Роулинг угодила в скандал из-за "нападок на трансгендеров"

Джоан Роулинг угодила в скандал из-за "нападок на трансгендеров"
02:51 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Джоан Роулинг уличили в неуважении к трансгендерам.

Создательница серии книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг оказалась в эпицентре скандала после комментариях в социальных сетях, которые показались оскорбительными представителям LGBTQ-сообщества. Многие ее оппоненты сочли, что она проявила неуважение к трансгендерм и так называемым "небинарным людям".

Отповедь Роулинг вызвал заголовок статьи, опубликованной на платформе Devex - "Создание более равноправного мира после эпидемии COVID-19 для людей, которые менструируют".

"Люди, которые менструируют?! Я уверена, что было какое-то слово, которое обозначает таких людей. Пожалуйста, помогите мне. Женбен? Женпунд? Женмуд?", - отметила писательница.

Правозащитная организация LGBTQ GLAAD ответила на комментарии Роулинг, заявив, что автор "присоединилась к идеологии, которая умышленно искажает факты о гендерной идентичности и людях, которые являются трансгендерами.

"В 2020 году нет никакого оправдания для таких нападок на трансгендеров", - говорится в заявлении.

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Писательница пыталась вступить в дискуссию со своими критиками, утверждая, что она и не думала никого обижать, лишь хотела подчеркнуть важность четкой самоидентификации.

"Если понятия "пол" не существует, то нет и никакого однополого влечения. Если пол не является реальным, то объективная реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю лично и уважаю транс-людей, но отказ от понятия "пол" лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Это не ненависть - говорить правду", - отмечала она.

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ЛГБТ, Роулинг, Трансгендеры.
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