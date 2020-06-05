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"Раньше не говорила об этом публично": звезда "Ривердейла" совершила камин-аут и присоединилась к протестам в США

"Раньше не говорила об этом публично": звезда "Ривердейла" совершила камин-аут и присоединилась к протестам в США
03:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса:Известная американская актриса призналась в своей сексуальной ориентации и совершила камин-аут.

Актриса сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт заявила о своей бисексуальности. Артистка сделала заявление на фоне слухов о расставании с ее коллегой по сериалу Коулом Спроусом.

Звезда сообщила новость на своей странице в Instagram.

Девушка разместила сторис, в котором призвала фолловеров стать участниками мирной антирасистской акции с участием ЛГБТ-организаций.

"Раньше не говорила об этом публично, но я гордая бисексуальная женщина. И сегодня я присоединюсь к протесту", - сообщила Лили.

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Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о расставании Рейнхарт с ее возлюбленным и коллегой Коулом Спроусом. Актеры "Ривердейла" отказываются комментировать данную новость, что заставляет поклонников переживать за их отношения, которые продлились более 2-х лет.

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ЛГБТ, Протесты, камин-аут, Лили Рейнхарт.
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