"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США

Во время виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе Меган Маркл решила посвятить свою речь актуальным событиям –протестам в США из-за произвола полиции и против расизма. Жена принца Гарри попросила выпускников не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для того, чтобы изменить этот мир к лучшему. Об этом сообщают в Hello Magazine.
"Теперь вы можете стать частью этой перестройки. Да, я знаю, люди часто задаются вопросом: "Сколько еще будет реформаций?". Но мы будем перестраивать, перестраивать и перестраивать все до тех пор, пока мир не будет восстановлен, потому что когда разрушается фундамент, мы рассыпаемся вместе с ним. Вы будете жить в любви и сострадании, и будете использовать свой голос. Вы сможете использовать свой голос еще сильнее, чем когда-либо, потому что большинству из вас уже исполнилось 18, а кому-то скоро исполнится, и у вас всех появится право голосовать на выборах. Вы будете испытывать сострадание к тем, кто не видит мир через ту же призму, что и вы. Потому что благодаря знаниям, полученным нами в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже понимаете, что жизнь темнокожих что-то значит", –отметила в своей речи Меган Маркл.
Герцогиня Сассекском неоднократно высказывалась в своей карьере по проблеме расизма, но ее фразы часто "искажали" и клеветали на нее. В конце концов, она переехала с чужой Великобритании назад в США с принцем Гарри и сыном Арчи из-заякобынападокнедоброжелателей и постоянногохейта из-за цвета ее кожи. Поэтому женщина еще раз все обдумала и решила отреагировать на сегодняшние события.
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Meghan has recorded this message in support of the #BlackLivesMatter movement. The Duchess of Sussex addressed the graduating 2020 class at her old school: “You are going to lead with love, you are going to lead with compassion, you are going to use your voice. You are going to use your voice in a stronger way than you've ever been able to because most of you are 18 or are going to turn 18 so you're going to vote." To watch the full clip, click our LINK IN BIO
Я поняла, что единственное неправильное решение –это молчать. Потому что жизнь Джорджа Флойда важнатак же, как и жизнь Бриони Тейлор, Филанд Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали, – убеждена Меган Маркл.
Стоит добавить, что видеообращение Меган Маркл записала напротивстен, вероятно, собственного дома, надев лаконичный total-white образ – белый кардиган, майку и украшение в форме подвески с бриллиантом. Свои волосы женщина собрала в хвост, а лицо подчеркнула едва заметным макияжем.