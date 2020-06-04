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"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США

"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США
13:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Жена британского принца Гарри записала видеоролик для поддержки антирасистских акций в мире и США.

Во время виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе Меган Маркл решила посвятить свою речь актуальным событиям –протестам в США из-за произвола полиции и против расизма. Жена принца Гарри попросила выпускников не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для того, чтобы изменить этот мир к лучшему. Об этом сообщают в Hello Magazine.

"Теперь вы можете стать частью этой перестройки. Да, я знаю, люди часто задаются вопросом: "Сколько еще будет реформаций?". Но мы будем перестраивать, перестраивать и перестраивать все до тех пор, пока мир не будет восстановлен, потому что когда разрушается фундамент, мы рассыпаемся вместе с ним. Вы будете жить в любви и сострадании, и будете использовать свой голос. Вы сможете использовать свой голос еще сильнее, чем когда-либо, потому что большинству из вас уже исполнилось 18, а кому-то скоро исполнится, и у вас всех появится право голосовать на выборах. Вы будете испытывать сострадание к тем, кто не видит мир через ту же призму, что и вы. Потому что благодаря знаниям, полученным нами в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже понимаете, что жизнь темнокожих что-то значит", –отметила в своей речи Меган Маркл.

Герцогиня Сассекском неоднократно высказывалась в своей карьере по проблеме расизма, но ее фразы часто "искажали" и клеветали на нее. В конце концов, она переехала с чужой Великобритании назад в США с принцем Гарри и сыном Арчи из-заякобынападокнедоброжелателей и постоянногохейта из-за цвета ее кожи. Поэтому женщина еще раз все обдумала и решила отреагировать на сегодняшние события.

Я поняла, что единственное неправильное решение –это молчать. Потому что жизнь Джорджа Флойда важнатак же, как и жизнь Бриони Тейлор, Филанд Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали, – убеждена Меган Маркл.

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Стоит добавить, что видеообращение Меган Маркл записала напротивстен, вероятно, собственного дома, надев лаконичный total-white образ – белый кардиган, майку и украшение в форме подвески с бриллиантом. Свои волосы женщина собрала в хвост, а лицо подчеркнула едва заметным макияжем. 

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Протесты, Видеообращение, Меган Маркл.
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