Расстояние пакостям не помеха: Меган Маркл может быть причастна к скандальной статье о Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, автором публикации о нервном срыве герцогини стала журналистка Анна Пастернак, которая является близкой подругой Меган Маркл.

Британцы пребывают в состоянии шока: они узнали, что статья, из-за которой теперь Кейт судится с британским Tatler, - заказная!

Как выяснилось, журналистка, которая написала статью, из-за которой Миддлтон вынужденно обратилась в суд, была написана подругой Меган Маркл!

Репортерам издания The Sun удалось раскопать, что автор злополучного опуса Анна Пастернак близко знакома с Меган Маркл, которая, как утверждают сплетники, находится с Миддлтон в состоянии необъявленной войны. И история про Кейт была создана, как считают репортеры The Sun, по непосредственному заказу супруги принца Гарри.

View this post on Instagram A post shared by Tatler (@tatlermagazine) on May 25, 2020 at 9:59am PDT

Напомним: на днях Кенсингтонский дворец объявил, что подает в суд на Tatler - из-за появившейся в этом издании кавер-стори. В этой статье, в частности, утверждалось, что после отъезда Меган с Гарри сначала в Канаду, а потом в Калифорнию, на плечи Кейт обрушился такой дополнительный объем работы, что ее нервы не выдержали. В итоге у Миддлтон якобы началось пищевое расстройство, она страшно исхудала и близка к нервному срыву.

В иске, поданном Кейт и Уильямом, утверждается что этот текст обрисовал Кейт и ее семейную жизнь "в жестоком и оскорбительном тоне". Кроме того, как указано в заявлении, в статье содержится множество лживых утверждений. Первоначально герцогиня Кэтрин и ее супруг попросили только снять этот материал из Сети и принести им свои извинения. Однако главный редактор Tatler Ричард Дэннен заявил, что все указанные факты верны, поскольку предоставлены журналистом, которому глава издания полностью доверяет.

Но учитывая выяснившуюся связь Анны Пастернак с Меган, похоже, что Дэннен совершенно напрасно так доверился своей журналистке. Теперь ему предстоит оправдываться за это в суде.