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Герцоги Кембриджские подают в суд на британский таблоид: что так возмутило Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские подают в суд на британский таблоид: что так возмутило Кейт Миддлтон
15:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Вслед за Меган Маркл, которая судится с Associated Newspapers за публикацию личного письма отцу, войну с прессой начали принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Королевская пара подала в суд на журнал Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о герцогине Кембриджской.

По информации Mail on Sunday, пара уже направила в журнал требование удалить статью, озаглавленную Екатерина Великая. Хотя в тексте говорится, что герцогиня теперь "одна из самых влиятельных женщин в мире", Кейт и Уильяма возмутили неточности и ложные утверждения.

Так, история предполагает, что герцогиня перегружена и измотана своей работой в королевской семье после ухода принца Гарри и Меган Маркл. В статье также говорится, что между ней и Меган были разногласия, а принц Уильям попал под влияние матери Кейт Кэрол Миддлтон. Особенно возмутило пару, что Кейт Миддлтон называют болезненно худой и сравнивают с покойной матерью принца Уильяма, которая страдала расстройством пищевого поведения.

 
 
 
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"Это такая жестокая и ранящая колючка. Это сексизм и позор женщины в худшем своем виде, - рассказал источник Mail on Sunday. - Tatler может подумать, что у него иммунитет, поскольку его читают в королевской семье, и его можно найти на каждом кофейном столике в каждом "умном доме". Но это не имеет значения. Герцогиня, от природы застенчивая женщина, делает все, что в ее силах".

Охота продолжается: Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов

Тем временем представитель Tatler сообщает Entertainment Tonight, что главный редактор журнала Ричард Деннен поддерживает автора статьи и его источники.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, TATLER, Герцоги Кембриджские.
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