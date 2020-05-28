Охота продолжается: Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов

Новости шоу бизнеса:38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри страдают от нескончаемых атак дронов, которыми, как предполагается, управляют репортеры.

Меган Маркл и принц Гарри сообщили в полицию о нескольких беспилотниках, летающих над их новым домом в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Beast.

В заявлении говорится, что дроны летали на высоте около шести метров и охотились за парой и их годовалым сыном Арчи. По словам источника, Гарри и Меган сталкиваются с вторжением в их резиденцию с тех пор, как покинули королевскую семью в начале этого года. Летающие над их домом беспилотники они видели в мае уже пять раз.

"Они видят, что эти беспилотники кружат над ними, и они предполагают, что ими управляют фотографы. Меган получала угрозы расправы еще во время своей свадьбы с Гарри, так что угроза террора для них очень реальна. Представьте себе, что вы были бы на их месте, - что бы вы чувствовали, когда беспилотники жужжат над вашей головой, когда вы пытаетесь играть с сыном?" - сказал инсайдер.

Ранее прошел слух о том, что Меган и Гарри купили дом в окрестностях Лос-Анджелеса за 14,5 миллионов долларов, который раньше принадлежал Мелу Гибсону. О сделке стало известно благодаря агенту по недвижимости Андрее Пайлот, которая опубликовала на своей странице в Instagram фотографии дома Мела Гибсона и заявила, что его покупают Гарри и Меган.