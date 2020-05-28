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"В бешенстве": чего Кейт Миддлтон не может простить Меган Маркл

"В бешенстве": чего Кейт Миддлтон не может простить Меган Маркл
20:23 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская в ярости от увеличения своих обязанностей после сложения обязанностей принца Гарри и Меган Маркл.

Только сейчас публика доподлинно удостоверилась, что Кейт Миддлтон еще с самого появления Меган Маркл она невзлюбила ее. По слухам, первая ссора случилась между герцогинями, когда Меган еще только выходила за принца Гарри.

Сейчас, как оказалось, Кейт Миддлтон была чуть ли не в бешенстве из-за поступка жены Гарри. Дело в том, что теперь она должна исполнять обязанности Меган Маркл, когда у нее и без того было много другой важной работы.

Некоторые инсайдеры заверили, что у жены принца Уильяма был серьезный нервный срыв. Однако официально королевский дворец, чтобы не давать еще больше слухов для публики, появилось такое сообщение: "Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации".

Кроме того, ранее сообщалось, что аноним из окружения королевской семьи сообщил, что сейчас жене принца Уильяма приходится несладко. Вот что он сказал: "Конечно, она улыбается и правильно одевается, но всего этого не хочет. Она вымотана, чувствует, что попала в ловушку. Она много работает, словно глава компании - без границ, выгоды и достаточного количества выходных дней".

Охота продолжается: Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов

Как оказалось, также инсайдеры знают о том, что Меган Маркл враждовала с Кейт Миддлтон. По словам королевского окружения, самая первая ссора между герцогинями, причиной которой стали колготки. Дело в том, что однажды перед свадьбой Меган Маркл случился спор - должны ли надевать подружки невесты колготки в жаркий летний день. Однако по протоколу подружки должны надевать колготы. Но Меган Маркл настаивала на том, что можно обойтись без колгот, однако Кейт Мидлтон настояла, что они должны быть надеты.

В конце концов, Кейт Миддлтон осталась права, а Меган Маркл получила выговор.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские, Меган Маркл.
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