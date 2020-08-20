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Вот это поворот: звезда "Гарри Поттера" призналась, что не любит книги Джоан Роулинг

Вот это поворот: звезда "Гарри Поттера" призналась, что не любит книги Джоан Роулинг
17:03 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Мириам Маргулис, сыгравшая профессора Стебель в серии фильмов о Гарри Поттере, удивила признанием в нелюбви к волшебному миру Джоан Роулинг.

Откровениями британская актриса поделилась в личных сообщениях с поклонниками Поттера, взяв с них по 140 долларов за вопрос, пишет The Sun.

"Насколько я понимаю, вы большой поклонник Гарри Поттера. А вот я - нет, - написала одному из фанатов "декан факультета Пуффендуй". - Ничего не имею против, но мне просто неинтересно. Я никогда не читала книг, я никогда не видела фильмов, я просто кладу в карман деньги, когда они приходят, и очень благодарна за это. Уверена, что мир Гарри Поттера - хороший мир, но это не мой мир. Надеюсь, вы понимаете, что хотя я являюсь "деканом Пуффендуя", я действительно не хочу говорить о Гарри Поттере".

При этом Маргулис считает Роулинг "потрясающим писателем" и была одной из немногих звезд Гарри Поттера, поддержавших ее в трансофобском скандале. "Посмотрите на бедную Джоан Роулинг. Она нырнула в лужу и очень промокла", - сказала актриса.

"У этих историй нет понятия "время"": первая часть "Гарри Поттера" собрала в кино больше миллиарда долларов

Мириам Маргулис, также известная по фильмам "Эпоха невинности", "Ромео + Джульетта" и "Модильяни", не впервые расстраивает поклонников франшизы. Ранее она посоветовала родителям не подпускать к ней детей, фанатеющих от Поттера. "Я не люблю детей. Я не хочу быть с детьми. Я желаю им добра, но не хочу, чтобы они были рядом со мной. Они шумят и отвлекают меня", - заявила она.

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Роулинг, Гарри Поттер, Актриса, Мириам Маргулис.

Автор:

Телеграф
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