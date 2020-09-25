Жасмин Тукс объявила о помолвке: горячие фото ангела Victoria's Secret

Американская модель Жасмин Тукс помолвлена с топ-менеджером Snapchat Хуаном Давидом Борреро.

Звезда бельевой марки Victoria's Secret поделилась с поклонниками радостной новостью. 29-летняя супермодель объявила о помолвке с Хуаном Давидом Борреро.

"Si, mi amor! We’re engaged!!!" (Да, мой любимый! Мы помолвлены - ред.) - написала модель к снимкам, которые выложила на своей личной странице в Инстаграм.

На фотографиях Жасмин Тукс показала кольцо с огромным бриллиантом, которое надел ей на палец жених.

View this post on Instagram A post shared by Jasmine Tookes (@jastookes) on Sep 24, 2020 at 11:00am PDT

Борреро преподнес любимой кольцо, которое было сделано на заказ Ritani, с 7-каратным бриллиантом овальной огранки в желтом золоте 18 карат. По предварительной оценке, особое украшение стоит более 250 тысяч долларов.

View this post on Instagram A post shared by Jasmine Tookes (@jastookes) on Aug 30, 2020 at 12:26pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Jasmine Tookes (@jastookes) on Sep 23, 2020 at 9:13am PDT

Напомним, что Жасмин Тукс и 30-летний Хуан Давид Борреро встречаются с 2016 года. Стоит отметить, что модель Victoria's Secret не любит афишировать свою личную жизнь, и снимками со своим возлюбленным делится крайне редко.