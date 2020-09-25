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Жасмин Тукс объявила о помолвке: горячие фото ангела Victoria's Secret

Жасмин Тукс объявила о помолвке: горячие фото ангела Victoria's Secret
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская модель Жасмин Тукс помолвлена с топ-менеджером Snapchat Хуаном Давидом Борреро.

Звезда бельевой марки Victoria's Secret поделилась с поклонниками радостной новостью. 29-летняя супермодель объявила о помолвке с Хуаном Давидом Борреро.

"Si, mi amor! We’re engaged!!!" (Да, мой любимый! Мы помолвлены - ред.) - написала модель к снимкам, которые выложила на своей личной странице в Инстаграм.

На фотографиях Жасмин Тукс показала кольцо с огромным бриллиантом, которое надел ей на палец жених.

 
 
 
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Борреро преподнес любимой кольцо, которое было сделано на заказ Ritani, с 7-каратным бриллиантом овальной огранки в желтом золоте 18 карат. По предварительной оценке, особое украшение стоит более 250 тысяч долларов.

 
 
 
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Напомним, что Жасмин Тукс и 30-летний Хуан Давид Борреро встречаются с 2016 года. Стоит отметить, что модель Victoria's Secret не любит афишировать свою личную жизнь, и снимками со своим возлюбленным делится крайне редко.

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Помолвка, Жасмин Тукс, Хуан Давид Борреро.

Автор:

Телеграф
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