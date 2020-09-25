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30-летняя внучка Елизаветы II ждет ребенка

30-летняя внучка Елизаветы II ждет ребенка
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Скоро королевская чета увеличится еще на одного члена. Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ждут первенца.

Букингемский дворец официально подтвердил на страничке в Instagram, что принцесса Йоркская Евгения беременна.

"Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

 
 
 
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Принцесса Евгения также лично подтвердила информацию о своей первой беременности на своей личной странице в Instagram, разместив снимок с мужем и пинетками в руках.

«Мы с Джеком очень рады началу 2021 года», — написала принцесса.

 
 
 
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Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

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 Отметим, для Елизаветы II это будет уже девятый правнук.

Напомним, принцесса Евгения и Джек связали себя узами брака 12 октября 2018 года. Торжественная церемония бракосочетания прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в присутствии более 800 близких и друзей.

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Все по теме:

Беременность, Королевская семья, Принцесса, Принцесса Евгения.

Автор:

Телеграф
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