30-летняя внучка Елизаветы II ждет ребенка

Букингемский дворец официально подтвердил на страничке в Instagram, что принцесса Йоркская Евгения беременна.
"Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", — говорится в заявлении Букингемского дворца.
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Принцесса Евгения также лично подтвердила информацию о своей первой беременности на своей личной странице в Instagram, разместив снимок с мужем и пинетками в руках.
«Мы с Джеком очень рады началу 2021 года», — написала принцесса.
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Отметим, для Елизаветы II это будет уже девятый правнук.
Напомним, принцесса Евгения и Джек связали себя узами брака 12 октября 2018 года. Торжественная церемония бракосочетания прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в присутствии более 800 близких и друзей.