По кому скучает принц Гарри: с кем из королевской семьи у него самая крепкая связь

Как сообщают инсайдеры, из всех Виндзоров принц Гарри наиболее близок с принцессой Евгенией.

Об этом также говорится в биографии Обретение свободы (Finding Freedom) авторства Омид Скоби и Кэролин Дюран.

"Евгения и Гарри всегда поддерживали близкие отношения и вместе посещали одни и те же клубы, вечеринки", — цитирует биографию издание Express.

Кузены проводили много времени вместе с самого детства, так как их матери были близкими подругами.

"Гарри всегда доверял мнению своей кузины, когда дело касалось вопросов его личной жизни. Он не только безоговорочно ей доверял, но и, как говорят его друзья, отмечал, что Евгения дает отличные советы и всегда была „очень мудрой“ для своих лет. Неудивительно, что Евгения была одной из первых в семье, кто узнал о его отношениях с Меган. Принцесса, которая давно хотела, чтобы ее кузен остепенился и был счастлив, сказала друзьям, что ей понравилась Меган и она считает ее „отличным тонизирующим средством“ для Гарри. Из всех внуков королевы — принцесса Евгения и принц Гарри имеют одну из самых крепких связей", — говорится в книге.

В конце сентября исполнится полгода с того момента, как принц Гарри был в Великобритании последний раз.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри стали финансово независимыми.