"Избалованный принц": королевский биограф рассказал о прихотях принца Чарльза

Старший сын королевы Елизаветы получил прозвище "избалованный принц", из-за своих требований к персоналу. Об этом сообщает Express, ссылаясь на королевского биографа Брайана Хоуи.

В своей книге Not in Front of the Corgis: Secrets of Life Behind the Royal Curtains (Не перед корги: секреты жизни за королевскими завесами) Хоуи пишет, что каждый день 71-летнему принцу Чарльзу гладят пижаму и даже шнурки. Также каждый предмет одежды, которые носит он или герцогиня Корнуольская, персоналу приходится стирать вручную.

У принца Чарльза есть три камердинера, которые заботятся о его гардеробе.

"Принц Уэльский даже ничего не поднимает. Он встает утром, и его уже ждет халат; он заходит в ванную, и ванна уже подготовлена. Даже когда он выходит из ванны, полотенце и одежда складывается особым образом. Также Чарльз просит своих слуг выдавливать один дюйм пасты на его зубную щетку каждое утро", — цитирует издание репортера Клайва Гудмана.

Пол Баррелл, который был дворецким принцессы Дианы добавил, что принц "вырос в таком привилегированном образе жизни, что у него больше нет механизмов, чтобы выбирать что-либо для себя". "Абсолютно все сделано за него", — отметил Баррел.